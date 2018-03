Kubitschek: "Sigi hatte ein schönes, reiches Leben"

Sie waren mehr als Kollegen, sie waren gute Freunde – bis zuletzt: Ruth Maria Kubitschek (86, "Monaco Franze") tourte und arbeitete oft mit Siegfried Rauch. Als ihr Lebensgefährte Wolfgang Rademann († 2016), Erfinder des "Traumschiffs", starb, war Sigi für sie da. "Letztes Jahr besuchte ich ihn in seinem Dorf", sagt Kubi zur AZ. "Wir telefonierten oft, waren stets in Kontakt. Er war so wunderbar – und so rüstig. Als mich heute meine Enkelin anrief und sagte, er sei gestorben, konnte ich es nicht glauben. Ich bin erschüttert." Nie im Leben hätte das TV-Spatzerl geglaubt, "dass Sigi vor mir geht": „Ich komme mir vor wie Methusalem. Seltsam, was das Leben für Geschichten schreibt. Ein Treppensturz! Für seine Frau wird es besonders schlimm sein, sie waren sehr eng. Aber Sigi hatte ein schönes, reiches Leben. Er war einer der wenigen Schauspieler, der Mensch geblieben ist. Zuletzt sprachen wir, wie toll es ist, alt zu werden, wenn es einem gut geht. Er wird mir fehlen."