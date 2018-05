Abschied von Kapitän Victor Burger Nach vier Jahren: Sascha Hehn geht wieder von Bord des "Traumschiffs"

Am Neujahrstag 2014 war Hehn zum ersten Mal in der Rolle des Kapitäns zu sehen - von 1981 bis 1991 spielte er in der Reihe schon den Ersten Offizier. 2014 folgte er auf den im März verstorbenen Siegfried Rauch (1932-2018), der "Das Traumschiff" von 1999 bis 2013 navigierte. "Ich glaube nicht, dass es bei mir so lange dauern wird", sagte Sascha Hehn spot on news im Jahr 2013, als bekannt wurde, dass er Rauchs Nachfolge antreten würde. Womit er Recht behalten sollte...