Abschied von der Erfolgsserie Maisie Williams lässt sich noch ein "Game of Thrones"-Tattoo stechen

Seit 2011 ist die 21-Jährige in der Rolle der Arya Stark zu sehen und wurde in der Serie darauf trainiert, sich selbst als "Niemand" zu betrachten. Genau dieses Wort hat sich die junge Schauspielerin jetzt tätowieren lassen, wie sie in ihrer Instagram-Story mitteilte. Es ist nicht das erste "GoT"-Tattoo für die junge Britin. Gemeinsam mit Co-Star Sophie Turner (22), die die Rolle der Sansa Stark spielt, ließ sie sich bereits vor zwei Jahren ein Tattoo stechen - das Datum an dem die beiden Freundinnen ihre Rollen der Stark-Geschwister ergatterten.