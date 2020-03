Timo Gebhart: Zweimal Startelf, zweimal getroffen

Nach erneuten Achillessehnenprobleme stand der 30-Jährige zuletzt zweimal in Folge in der Startelf der aktuell unbesiegbaren Löwen. Seine Einsätze in den kommenden Spielen könnten ein Gradmesser dafür sein, wie seine Zukunft in Giesing aussieht.