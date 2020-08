Abschied nach fast 13 Jahren Sarah Connor trauert um ihre Hündin Nala

Sarah Connor (40, "Wie schön du bist") trauert um ihre Hündin. "Nala ist letzte Nacht nach 12,5 Jahren an meiner Seite von uns gegangen", schreibt die deutsche Sängerin in ihren Instagram Stories zu einem Bild von Nala. Mit rührenden Worten verabschiedet sich Connor zudem in einem weiteren Beitrag auf der Plattform.