Bundesliga-Spiel beim 1. FC Köln am 5. Mai: Der letzte Auswärtsauftritt in der Liga steht für Heynckes am Samstag an. 2013, als der Bayern-Coach in seiner Heimat Mönchengladbach seine (vermeintlich) finale Bundesliga-Partie 4:3 gewann, weinte er anschließend auf der Pressekonferenz. So emotional dürfte es diesmal nicht werden - und doch: Auch die Kölner werden Heynckes einen angemessenen Abschied bereiten, Claudio Pizarro sowieso. Der Kölner Stürmer holte 2013 gemeinsam mit Heynckes und Bayern das Triple. Nun begegnet er seinem Ex-Coach ein letztes Mal als Gegner auf dem Platz.