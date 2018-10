Am Donnerstag zog Wolowicz nun auch eine persönliche Bilanz – und verriet, was er im Ruhestand so alles vorhat. Ganz oben auf der To-do-Liste steht Reisen. Wobei es gar nicht immer weit weg gehen muss. Der Münchner Westen zum Beispiel: "Terra incognita", sagt Wolowicz. Da sei er nie wirklich unterwegs gewesen, maximal mit der S-Bahn durchgefahren. Nun will er bei Spaziergängen mit seiner Frau Kleo die unbekannten Stadtviertel erkunden.