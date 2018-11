"Frei seien?" Tatsächlich: "Die GBW verpflichtet sich vertraglich, die Wohnungen innerhalb von zwei Jahren zu entmieten", hieß es damals. Da spielte die Stadt freilich erst recht nicht mit. "Eine Sauerei, die wir entsetzt abgelehnt haben", sagt SPD-Fraktionschef Alexander Reissl rückblickend. Die GBW bestritt hinterher das "Entmietungsangebot".

Die Verhandlungen scheiterten also, die GBW kündigte an, nun mit privaten Interessenten zu verhandeln. Ende Oktober 2017 war das, viele Medien, auch die AZ, berichteten über den extremen Fall.

SPD-Fraktion im Stadtrat sieht GBW in der Pflicht

Jetzt nach der Abriss-Ankündigung schaltet sich erneut die Rathaus-Politik ein: Dass die GBW den Mietern keine Alternative anbiete, sei "einfach unanständig", sagt Alexander Reissl. Die Mieter seien auf dem Wohnungsmarkt fast chancenlos und könnten auch nicht auf die Schnelle mit Sozialwohnungen versorgt werden. Sie stünden so vor der Wohnungslosigkeit. Die Fraktion sieht daher die GBW in der Pflicht: Sie verfüge über tausende Wohnungen in der Stadt und müsse "ein Mindestmaß an sozialer Verantwortung zeigen und für ihre Mieter sorgen", heißt es.

In der Nimmerfallstraße haben sie sich zusammengeschlossen und wollen für ihr Zuhause kämpfen (hier geht es zur Facebookseite der Mieter). "Die meisten wollen bleiben", sagt Kinder. Er selbst am liebsten sogar dann noch, wenn der Bagger kommt. "Aus Protest gegen diese Machenschaften", sagt er.