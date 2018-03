Die Stadtwerke hatten sich mit den zuständigen Stellen der Stadt eigentlich darauf geeinigt, die frei werdende Fläche einfach zu begrünen. Das baufällige Häuschen neu aufzubauen, wäre mit Kosten in Höhe von einer halben Million Euro zu teuer, befanden die Verhandlungspartner. Doch an diesem Punkt will man bei der CSU noch einmal ansetzen.