Abnehmen mit Hyaluron, Trennkost und Sex Schlank und schön: Die besten Beauty-Tipps der Promis

Meyer-Wölden dankt den Genen ihrer Mutter

So erklärte etwa Meyer-Wölden: "Ich habe schon vor vielen Jahren angefangen, mich sehr für das Thema Anti-Aging zu interessieren und relativ früh damit begonnen, meine Haut gründlich zu pflegen. Dadurch, dass ich in Florida aufgewachsen bin und immer in der Sonne Tennis gespielt habe, war für mich schon als Teenager ein Sonnenschutz mit hohem Lichtschutzfaktor extrem wichtig. Mein bestes Beauty-Geheimnis, das ich also schon jungen Mädchen mit auf den Weg geben kann: So gut es geht zu vermeiden, mit dem Gesicht in die Sonne zu gehen."