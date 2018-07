Ablöse für Nazan Eckes "Das Supertalent": Dieter Bohlen holt Sylvie Meis in die Jury zurück

Bereits von 2008 bis 2011 saß Sylvie Meis in der "Supertalent"-Jury und startete so ihre Fernsehkarriere in Deutschland. "Beim Supertalent hat meine TV-Karriere in Deutschland vor 10 Jahren angefangen, als Dieter mich in die Jury holte. Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar", erinnert sich die Moderatorin.