Ablöse für Marc Terenzi? Michael Wendler: Bald als Sänger bei den "Sixx Paxx"?

Schlagerstar Michael Wendler (46, "Sie liebt den DJ") steht offenbar in den Startlöchern, um in die Fußstapfen von Marc Terenzi (40, "Don't Recognize You") zu treten. Wie "RTL" berichtet, soll der Sänger ab Oktober als Mitglied der Strippergruppe "Sixx Paxx" auf der Bühne stehen. In der Formation soll er demnach den Part des Sängers übernehmen. Diese Rolle hatte bislang der ehemalige Dschungelkönig Terenzi inne.