Daniel Fendler (37), der einst so beliebte Trachtendesigner, sitzt weiter in Stadelheim in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft München I gegenüber der AZ bestätigt, wurde jetzt Anklage erhoben. Der Vorwurf: Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge - in elf Fällen!