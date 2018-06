Abheben und über München fahren AZ-Verlosung: Zweimal zwei Plätze im Lotto-Ballon zu gewinnen!

München - Hoch in der Luft ist die Freiheit grenzenlos. Doch wie kommt man hoch hinauf? Mit dem Lotto-Ballon – und der Abendzeitung! Die AZ verlost 2x2 Plätze für die Ballonfahrt von Lotto Bayern am kommenden Wochenende (nach Wetterlage am 16. oder 17. Juni).