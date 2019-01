Am Vormittag hatte der 23-Jährige noch bei den Sechzgern an der Grünwalder Straße nach hartnäckigen Adduktorenproblemen eine individuelle Trainingseinheit absolviert. Seferings hatte im Relegations-Rückspiel der vergangenen Saison gegen den 1. FC Saarbrücken (2:2) den Aufstieg des TSV in die Dritte Liga besiegelt. In der laufenden Spielzeit war der offensive Mittelfeldmann bisher ohne Einsatz geblieben.