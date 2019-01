Abflug in den Dschungel Domenico de Cicco: Liebes-Comeback mit der Mutter seiner Tochter

Wer auf ein Liebes-Comeback des "Bachelor in Paradise"-Traumpaars Domenico de Cicco (35) und Evelyn Burdecki (30) im Dschungelcamp gehofft hat, der wird enttäuscht. Der 35-Jährige ist wieder mit Julia, der Mutter seiner Tochter, zusammen. Das gemeinsame Kind kam im Oktober 2018 zur Welt. Am Flughafen in Frankfurt zeigten sich die beiden am Dienstagabend jetzt erstmals gemeinsam als Paar in der Öffentlichkeit. "Nach der Geburt haben wir uns neu kennen und lieben gelernt. Und sind somit schon ein paar Monate zusammen und glücklich", verrät de Cicco kurz vor dem Abflug in den Dschungel der Nachrichtenagentur spot on news.