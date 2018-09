Aber es gibt einen Haken Alec Baldwin bleibt "Saturday Night Live" als Donald Trump treu

Tolle Nachrichten für alle Comedy-Fans, eher schlechte für einen gewissen Donald Trump (72). Denn Schauspieler Alec Baldwin (60, "Auf Messers Schneide") wird auch in der anstehenden 44. Staffel der weltberühmten US-Kultshow "Saturday Night Live" wieder in die Rolle des amtierenden US-Präsidenten schlüpfen und ihn auf unnachahmliche Weise veräppeln. Das hat der Star laut der Seite "The Hollywood Reporter" in einem Podcast verraten.