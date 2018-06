Für 2019 wagte vbw-Präsident Gaffal allerdings noch keine Prognose. Im ersten Quartal 2018 hat sich die Konjunktur in Deutschland etwas verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg gegenüber dem Vorquartal nur noch halb so stark wie in den vergangenen Quartalen. Zahlen für Bayern liegen noch nicht vor, aber die Industrieproduktion stieg hier von Januar bis März nur noch um 0,6 Prozent. Im Vorjahr waren es 3,8 Prozent. Den Arbeitsmarkt haben die Anzeichen für eine zumindest leichte Abschwächung der Konjunktur noch längst nicht erreicht.