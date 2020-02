Ab Sommer 2020 Selena Gomez bringt eigene Make-up-Linie auf den Markt

Einzigartigkeit feiern

Zu den Bildern ist Gomez aus dem Off zu hören: "Bei 'Rare' geht es darum, sich in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Ich habe aufgehört zu versuchen, perfekt zu sein. Ich will einfach ich selbst sein", so die 27-Jährige. "Rare" könne mehr als eine Beauty-Marke sein: "Ich will, dass wir aufhören uns miteinander zu vergleichen und das feiern, was uns einzigartig macht." Es gehe nur darum, wie man sich selbst wahrnimmt, nicht wie alle anderen einen wahrnehmen, erklärt Gomez weiter.