Ab sofort ist er ein "Sir" Prinz William schlägt Ringo Starr zum Ritter

Richard Starkey, so Ringo Starrs bürgerlicher Name, war der Schlagzeuger der wohl berühmtesten Band aller Zeiten. Nach deren Auflösung im Jahr 1970 startete er eine zunächst sehr erfolgreiche Solokarriere, die allerdings in den 80er-Jahren stagnierte. In den letzten Jahren feierte Starr eine kleine Renaissance. Erst 2017 veröffentlichte er sein bislang letztes Album "Give More Love". Auch im fortgeschrittenen Alter ist Starr immer noch regelmäßig auf Tour.