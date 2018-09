Ab November geht es los Nach genau sechs Jahren: Musikshow "The Dome" feiert ihr Comeback

Gleichzeitig wird auch ein neues Showkonzept versprochen, genaue Details dazu bleiben aber noch geheim. Nur so viel wird verraten: Mehrere Moderatoren präsentieren nicht nur die Auftritte der Stars, sondern in Talkrunden im Studio auch deren neueste Lebensgeschichten. Wer live in der König-Pilsener-Arena in Oberhausen dabei sein will, sollte sich am 30. November nichts vornehmen. Auf dem heimischen Sofa kann die Show per Livestream verfolgt werden, Nachzügler sehen sie am 1. Dezember bei RTL II (18:15 Uhr bis 20:15 Uhr).