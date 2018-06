Ab Mitte Juni erhältlich Dana Schweiger bringt Kinder-Kollektion für Aldi auf den Markt

1998 gründete Dana Schweiger (50) zusammen mit Schauspielerin Ursula Karven (53, "Eine unbeliebte Frau") die Marke bellybutton. Alles begann mit einer Pflegeserie für Schwangere und Kinder, das nächste Projekt war stylische Schwangerschaftsmode. 2007 kam schließlich die erste Kinderkollektion des Labels auf dem Markt, an der Schweiger intensiv beteiligt war. Nun hat die 50-Jährige ihr Wissen im Bereich Kindermode für sich genutzt und für Aldi Süd und Aldi Nord unter dem Motto "With Love by Dana Schweiger" eine eigene Kollektion für Mädchen und Jungen entworfen.