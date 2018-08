Ab Juni 2019 im TV "Homeland"-Ende offiziell bestätigt: Nach Staffel acht ist Schluss

"Homeland" feierte 2011 Premiere. Claire Danes spielt von Beginn an die eigenwillige CIA-Analystin und Antiterror-Expertin Carrie Mathison, die an einer bipolaren Störung leidet. Das Format räumte unzählige Preise ab. Darunter acht Emmys und fünf Golden Globes, auch für Claire Danes als "Beste Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie".