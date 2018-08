Ab in die Apokalypse "American Horror Story": Jessica Lange kehrt zur Grusel-Serie zurück

Nach mehreren Jahren der Horror-Abstinenz zieht es Jessica Lange (69) zurück: Der Star aus den ersten vier Staffeln der erfolgreichen Serie "American Horror Story" wird in der anstehenden achten Staffel wieder mit von der Partie sein. Das hat laut der US-Seite "Variety" aber nicht Lange selbst verkündet, sondern Schauspielerin Sarah Paulson (43). Sie ist im Gegensatz zu ihrer Kollegin bislang in jeder Staffel der Show zu sehen gewesen und wird dies in den neuen Folgen wieder an der Seite von Lange tun.