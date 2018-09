Ab Herbst Britischer Serien-Hit "Bodyguard" bald auch in Deutschland zu sehen

Mehr als beeindruckende 10,4 Millionen Menschen sahen die Premiere der Thriller-Serie "Bodyguard" vor ein paar Wochen live im britischen TV-Sender BBC. Ab Herbst wird das Erfolgsformat mit "Game of Thrones"-Star (2011-2013) Richard Madden (32) in der Titelrolle auch in Deutschland zu sehen sein. Wie "Deadline.com" meldet, sicherte sich Netflix die Rechte. "Bodyguard" wird ab 24. Oktober bei dem Streamingdienst ausgestrahlt.