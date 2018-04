Ab Ende Juni Anjorka Strechel und Marlon Putzke: Zwei Neue bei "Rote Rosen"

Die in Lüneburg aufgewachsene Anjorka Strechel studierte Schauspiel in Hamburg und arbeitete anschließend am Theater. Sie konnte unter anderem schon durch Rollen in "Polizeiruf 110", "Tatort", "Danni Lowinski" und "In aller Freundschaft" auf sich aufmerksam machen.

Marlon Putzke, geboren in Berlin, spielte während seiner Schauspielausbildung bereits am Maxim-Gorki-Theater. Erste Erfahrungen sammelte er am TiK-Theater in Berlin. 2010 stand er sogar neben Hollywood-Star Liam Neeson (65) für den Thriller "Unknown Identity" vor der Kamera.