Aber für diejenigen, die eine Jahreskarte haben, gibt es gute Nachrichten: Die Preise für die kommende Saison bleiben gleich, mittlerweile zum fünften Mal in Folge. Das geht aus einem Brief hervor, den die Ticket-Inhaber in den vergangenen Tagen erhalten haben. Für einen Stehplatz in der Südkurve zahlt man also weiterhin 140 Euro pro Saison – dazu gibt es ein vergünstigtes Vorkaufsrecht für die teureren Pokal- und Champions-League-Spiele. Zum Vergleich: Ein Stehplatz im Dortmunder Signal-Iduna-Park kostet 211 Euro, ein Stehplatz für eine Saison des TSV 1860 im Grünwalder Stadion sogar 222 Euro!