Mittendrin statt nur dabei - so könnte der Inhalt von Winterscheidts neuem Heft beschrieben werden. Denn wie der 39-Jährige selbst sagt, stecke das Magazin voller "Absurditäten für jeden, der Bock auf gute Geschichten hat." Die Reportage-Tradition des "Stern", zu dessen Markenfamilie die Zeitschrift gehört, komme dabei jedoch keinesfalls zu kurz. Ebenfalls Platz in der Zeitschrift finden: Produkte, Trends, Kolumnen, Mode und Reiseführer - und das in jeder Ausgabe!

Das erwartet die Leser im Premieren-Heft

Zehn Ausgaben von "JWD" sollen pro Jahr erscheinen. Und schon das erste Heft, das am 22. März veröffentlicht wird, hat es in sich. Reporter, die über ihren Aufenthalt bei kiffenden Nonnen in Kalifornien berichten oder gar von ihren Nackt-Karaoke-Einlagen in Paris erzählen...