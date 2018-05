Findet Oliver Sanne (31) bei "Bachelor in Paradise" die große Liebe? Der Ex-Bachelor ist ab dem 9. Mai (immer mittwochs, 20:15 Uhr, RTL) im Spin-off der Kuppelshow zu sehen. In der Sendung treffen Singles, die bei "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" teilgenommen haben, in einem Resort in Thailand aufeinander.