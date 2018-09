Ab 6. September erhältlich "Avengers: Infinity War" für das Heimkino: Viele Helden, wenig Extras

Damit ihm das möglichst schnell gelingen kann, will er die sechs Infinity-Steine in seinen Besitz bringen. Mit der vereinten Kraft der mächtigen Steine genügt ein Fingerschnippen, um seinen verblendeten Plan in die Realität umzusetzen. Wenig überraschend haben die Helden der Avengers, aber auch die Guardians of the Galaxy und Konsorten wenig Lust auf Thanos' intergalaktische Lotterie, wer leben darf und wer sterben muss. Und so raufen sich sogar manche Streithähne zusammen, die sich unlängst im Zivilkrieg ("Civil War") noch gegenseitig den Heldenhintern versohlten.