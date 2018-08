Für John Krasinksi ist es nicht der erste Auslug ins Actiongenre. 2016 war er zum Beispiel unter der Regie von Michael Bay (53) in "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" zu sehen. Außerdem mag er Jack Ryan seit Kindheitstagen. "Ich bin ein großer Tom-Clancy-Fan, seit ich 'Jagd auf Roter Oktober' als Kind gesehen und mich in den Charakter verliebt habe", wird Krasinski im Presseheft zitiert. "Ich habe mich nie als ein Superheld wie Batman oder Superman gesehen, ich fühlte mich immer wie Jack Ryan", so der Schauspieler weiter.

Für ihn ist Jack Ryan "ein ganz normaler Mensch, der an etwas glaubt und etwas bewirkt". Was hat ihn an der Neuinterpretation in Serienform gereizt? "Unabhängig vom Genre: Ich mag am liebsten Serien, die man durch einen Charakter erlebt, der ins kalte Wasser geworfen wird", erklärt er. "In der ersten Staffel weiß Jack nicht wirklich, worauf er sich einlässt. Und dann geht die wilde Fahrt los." Und sein Auftritt als Jack Ryan scheint zu überzeugen.

Staffel zwei bereits bestellt

Noch vor der Ausstrahlung der ersten Staffel hat Amazon die Serie um eine zweite Staffel verlängert. Darin verschlägt es Jack Ryan nach Südamerika, wie der Streaming-Anbieter bereits bekannt gab. Und John Krasinski und Wendell Pierce bekommen hochkarätigen Zuwachs: "House of Cards"-Star Michael Kelly (49) wird die beiden als Mike November unterstützen, der für die CIA tätig ist. Noomi Rapace (38, "Verblendung") schlüpft in die Rolle von Harriet "Harry" Baumann, einer BND-Mitarbeiterin, auf die Jack Ryan in Südamerika stößt. Und John Hoogenakker übernimmt die Rolle von Matice, der ebenfalls für die CIA arbeitet. 2019 soll es weitergehen.