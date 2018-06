Ab 27. August geht es los "X Factor": Diese Musikerin macht die Jury komplett

Jennifer Weist macht bereits seit Teenagerjahren Musik. Mit 13 spielte sie zum ersten Mal in einer Band. Jennifer Rockstock wurde 2007 gegründet. Songs wie "Du gehst mir an die Wäsche" oder "Kopf oder Zahl" machten die Band bekannt. Das Debütalbum "Ins offene Messer" erschien 2008, das bisher sechste Studioalbum, "Worst of Jennifer Rostock", kam 2017 auf den Markt. Im Jahr 2008 nahm die Band auch am Bundesvision Song Contest teil und wurde Fünfte.