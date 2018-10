Ab 24. Oktober bei Netflix "Bodyguard": Verschafft diese Serie Richard Madden die Rolle als Bond?

Wer beim Titel "Bodyguard" sofort an Kevin Costner und Whitney Houston denkt, hat spätestens ab dem 24. Oktober ein Problem. Dann nämlich kommt mit der gleichnamigen Serie bei Netflix ein gänzlich anderer, knallharter und wenig romantischer Personenschutz ins deutsche Fernsehen. In der ersten Staffel der BBC-Produktion muss der einstige "Game of Thrones"-Dirnenschwarm Richard Madden (Robb Stark, 32) als Bodyguard eine wichtige Politikerin beschützen. Wie gut er das macht, zeigen nicht nur die sagenhaften Einschaltquoten in der britischen Heimat.