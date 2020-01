Ab 24. Januar auf Sky Neue Staffel "Babylon Berlin": Hat sich das Warten gelohnt?

Meret Becker, Peter Jordan, Hanno Koffler, Caro Cult und Ronald Zehrfeld sind etwa neu im Cast. Während Meret Becker einen Stummfilmstar mimt, stellt Ronald Zehrfeld den Ex-Häftling Walter Weintraub dar, der als Partner von Gangsterboss "Der Armenier" (Maticevic) auftritt. Eine größere Rolle könnte Caro Cult alias Vera einnehmen. Sie kommt Charlotte sehr nahe...

Neue Themen, näher an den Figuren

Die Figuren aus den ersten beiden Staffeln werden in den neuen Folgen deutlich stärker in den Fokus gerückt. "Man kommt näher an die Figuren heran", erklärt Liv Lisa Fries im Interview mit spot on news. Während sich Charlotte um ihre Familie kümmert, eine überraschende Entdeckung macht und zur Kriminalassistentin aufgestiegen ist, kämpft Rath mit seinen Gefühlen für Helga (Hannah Herzsprung, 38). Schließlich ist sein totgeglaubter Bruder doch noch am Leben.

Die Handlung setzt fünf Wochen vor dem Börsencrash 1929 ein, der ebenfalls thematisiert wird. "An Alfred Nyssen wird eigentlich der Börsencrash erklärt", so Schauspieler Lars Eidinger zu spot on news über seine Figur in Staffel drei. Auch der Aufstieg des Nationalsozialismus und das Ende der Weimarer Republik beschäftigen zunehmend die Protagonisten.

Darauf muss man sich gefasst machen

In den ersten vier Folgen werden allerdings keine Cliffhanger der zweiten Staffel aufgelöst. Stattdessen wird der Zuschauer mit neuen Fragezeichen zurückgelassen. Das rasante Erzähltempo wird ein wenig gedrosselt - die Spannung leidet darunter allerdings nicht. Schnell ist man wieder mittendrin und wird erneut in den Bann des Berlins der 20er Jahre gezogen. Der Erzählstrang ist diesmal weniger stark aufgefächert und der Zuschauer kann "besser folgen", so auch die Einschätzung von Liv Lisa Fries.

In der zweiten Staffel starben mit Peter Kurth (62) alias Bruno Wolter und Matthias Brandt alias August Benda gleich zwei wichtige Charaktere. Wer mit diesen Abgängen schon zu kämpfen hatte, sollte sich warm anziehen: "Auch in der neuen Staffel sterben wieder Leute, wo man denkt: 'Das kann jetzt nicht sein!'", verrät Eidinger.

Kann die dritte Staffel "Babylon Berlin" mithalten?

Intrigen, politische Machtspiele und purer Nervenkitzel: Die neuen Folgen "Babylon Berlin" sind ein absolutes Muss. Diejenigen, die die ersten beiden Staffeln bereits gierig verschlungen haben, werden definitiv nicht enttäuscht. Während sich großartige Darsteller Seite an Seite in Höchstform spielen, reißen die spannende Handlung und die beeindruckenden Bilder den Zuschauer zusätzlich mit.

Die zwölf neuen Episoden erscheinen immer freitags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky 1 sowie auf Abruf und mit dem Streamingdienst Sky Ticket. Im Herbst 2020 kommt die dritte Staffel "Babylon Berlin" im Ersten ins deutsche Free-TV.