Ab 24. Januar 2019 auf Sendung Fernsehen für Zocker: Sport1 gründet eigenen Gaming-Sender

"Mit unserem neuen Sender eSports1 unterstreichen wir unsere Vorreiterrolle im Bereich eSports und bauen unser Engagement weiter aus", so Olaf Schröder, Vorsitzender der Geschäftsführung der Sport1 GmbH. In anderen Ländern hielten Übertragungen von Videospiel-Meisterschaften längst Einzug in das TV-Programm und sind nun also auch im deutschsprachigen Raum auf dem Vormarsch. Beliebte Spiele wie "Counterstrike", "League of Legends", "Overwatch" oder die "Fifa"-Reihe können somit bald nicht nur selbst gezockt, sondern auch live im Fernsehen verfolgt werden.