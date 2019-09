Ab 2020 in Europa Facebook Dating: So funktioniert die neue Tinder-Konkurrenz

Online-Dating via Facebook wird ab dem kommenden Jahr in Europa möglich sein. In den Staaten hat der Klassiker der sozialen Netzwerke die Funktion jetzt schon freigeschaltet. Der neue Dienst vermittelt potenziell passende Partner aufgrund gemeinsamer Interessen - und hat natürlich noch einige Extra-Optionen in petto, um Online-Dating auf die nächste Ebene zu heben.