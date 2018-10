Ab 2. November bei Sky "House of Cards": Das wissen wir über das finale Intrigenspiel

Gleichzeitig wagt sich Claire als Präsidentin in die Schlacht mit den mächtigsten Männern des Landes: "Die amerikanischen Oligarchen da draußen, sie haben es auf uns abgesehen", hört man sie sagen. Anscheinend will sie das "gemeine Volk" also mit einem Kleinkrieg gegen einflussreiche Millionäre auf ihre Seite ziehen. Überhaupt scheint sie der Männerwelt im Allgemeinen den Krieg zu erklären: "Ich werde mir nicht mehr sagen lassen, was ich zu tun habe, Doug. Nicht von dir und auch nicht von irgendeinem anderen Mann."