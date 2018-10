Ab 18. Oktober auf SYFY "Krypton": Brandneue Serie rund um Supermans Opa Seg-El

Newcomer an die Macht!

Während immer mehr Serienmacher auf einen namhaften Hollywood-Cast setzen, gibt "Krypton" einer ganzen Riege an vielversprechenden Newcomern eine Chance. Etwa Hauptdarsteller Cuffe, der sich bislang in erster Linie als Theater-Schauspieler einen Namen machen konnte. Im Fernsehen war er in der Serie "The Halcyon" zu sehen, auch Leinwand-Luft durfte er in einer kleinen Rolle in "Florence Foster Jenkins" schon schnuppern.

Georgina Campbell kann derweil sogar schon einen Preis vorweisen. Sie gewann für ihre Rolle in "Murdered By My Boyfriend" einen BAFTA-TV-Award als beste Schauspielerin. Ihr Talent eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat sie zudem in einer Folge der erfolgreichen Anthologie-Serie "Black Mirror". Im Geschäft ist die 26-Jährige schon fast seit zehn Jahren.

Ein bekanntes "Game of Thrones"-Gesicht gibt es in Krypton aber zu bestaunen. Ian Mc Elhinney, der in der Fantasy-Serie von HBO einst Ser Barristan Selmy mimte, spielt in Krypton seinerseits einen Großvater - jenen von Hauptfigur Seg-El.

Es wird weitergehen

Sorgen, dass es nach den ersten zehn Episoden von Staffel eins nicht weitergehen wird, müssen sich Interessierte übrigens nicht machen. Bereits im Mai 2018 wurde die Serie mindestens um eine zweite Staffel erneuert. Nachschub ist also garantiert.