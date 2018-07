Ab 17. August bei Sat.1 Der Starttermin für "Promi Big Brother" steht fest

Mitte August ist es wieder so weit! Wie der Sender Sat.1 am Donnerstag bekannt gegeben hat, präsentieren Jochen Schropp (39) und Marlene Lufen (47) ab dem 17. August (20:15 Uhr, Sat.1) täglich live die neue Staffel "Promi Big Brother". Die neuen prominenten Bewohner des "Big Brother"-Containers, über die bislang noch nichts bekannt ist, müssen sich den altbewährten Spielregeln stellen. Zwei Wochen lang leben die Stars unter ständiger Kamerabeobachtung - 24 Stunden am Tag.