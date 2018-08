Hottie Noah Centineo (22) alias Peter Kavinsky könnten Serien-Fans aus "The Fosters" kennen, außerdem war er 2017 im Musikvideo zum Ohrwurm "Havana" von Camila Cabello zu sehen. Margots Freund und Nachbarsjunge Josh spielt Israel Broussard (23, "The Bling Ring"). TV-Sternchen Madeleine Arthur (21) darf als Lara Jeans beste Freundin Chris coole Sprüche ablassen. Und Lara Jeans ehemalige Freundin, nun Erzfeindin, Genevieve wird von Emilija Baranac (24) gespielt.

Fazit

Es wurde Zeit: Die klassische Teenie-Romanze ist zurück! Netflix trifft mit der Verfilmung von "To All the Boys I've Loved Before" mitten ins Herz und zwar nicht nur bei der entsprechenden jungen Zielgruppe. Wer kann sich schließlich nicht mehr an seine Teenager-Zeit erinnern? Die erste Liebe und all das Gefühlschaos, das damit einhergeht - durch "To All the Boys I've Loved Before" schwelgt man sofort in Erinnerungen. Nicht auszumalen, wenn der heimliche Schwarm plötzlich die Liebeserklärung schwarz auf weiß vor sich hat, die er nie lesen sollte. Diese Gefühle kann wohl jeder nachvollziehen.

"To All the Boys I've Loved Before" punktet mit jeder Menge Charme, Situationskomik und coolen Sprüchen. Zugegeben, schon die Vorlage von Jenny Han war ein Erfolg. Fans des Buches sollten sich zwar auf einige Änderungen beim Plot einstellen, doch diese schmälern das Filmerlebnis in keinster Weise. Der wohl größte Pluspunkt: das Casting. Die Chemie zwischen den Schauspielern stimmt einfach, von den Hauptrollen bis zur kleinen Nebenrolle.

Nicht nur die enge Schwesternverbundenheit nimmt man den drei Darstellerinnen ab. Man will, dass sich die beiden Figuren von Lana Condor und Noah Centineo verlieben. Außerdem dürfte es jedem "Sex and the City"-Fan gefallen, John Corbett alias Ex-Lover Aidan Shaw von Carrie Bradshaw als Papa von drei Mädels zu erleben. Selten überzeugt zudem eine Teenagerin wie Lara Jean mit dieser Art Style - außergewöhnlich, aber voller Pep! Nicht zu vergessen, dass es nicht oft vorkommt, dass eine Schauspielerin asiatischer Herkunft, wie Lana Condor, für eine Hauptrolle gecastet wird. Es lebe die Vielfalt!

Unverhofft kommt oft. Selten ist diese Redensart treffender als bei "To All the Boys I've Loved Before". Ein Wohlfühlfilm vom Feinsten. Mehr davon! Und genau das ist in diesem Fall sogar möglich. Jenny Han hat die Geschichte rund um Lara Jean in zwei weiteren Büchern fortgeführt: "P.S. I still love you" und "Always and forever, Lara Jean". Zwei potentielle Sequels, die mit diesem Cast und dieser Thematik für jede Menge Spaß sorgen würden und das Genre der Teenie-Romanze weiter beleben könnten.