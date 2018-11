Ab 15. November bei FOX "American Horror Story": Alles zur Serien-Apokalypse in Staffel 8

Darum geht es

Wie der Name der achten Staffel schon sagt, hat die Welt in den zehn neuen Folgen bessere Tage gesehen. Die Handlung springt rund eineinhalb Jahre in die Zukunft, in der Atombomben den Großteil der Menschheit ausgelöscht und die Erdoberfläche unbewohnbar gemacht haben. Im Bunker namens Outpost 3 treffen die wenigen Überlebenden auf ein unbarmherziges Regime, das in einer Art Kastensystem aufgebaut zu sein scheint. Und zu allem Überfluss taucht in Person von Michael Langdon (Cody Fern, 30) dann auch noch der Antichrist höchstpersönlich auf...