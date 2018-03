Ab 15. April geht es weiter Neue Folgen "Grill den Profi": Auch Sahra Wagenknecht ist dabei

Auch Sahra Wagenknecht ist dabei

Ab dem 15. April zeigt VOX um 20:15 Uhr neun neue Folgen des Koch-Wettstreits. Die Profiköche Roland Trettl (46), Nelson Müller (39) und Ali Güngörmüs (41) treten in jeweils drei der neun neuen Folgen "Grill den Profi" gegen hochmotivierte Promis an. Ein echtes Highlight dürfte die Teilnahme von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht (48) werden, die zum ersten Mal überhaupt an einer Unterhaltungsshow teilnimmt. An ihrer Seite wollen auch Comedian Lutz van der Horst (42) und "Sankt Maik"-Darsteller Daniel Donskoy (28) einen Profi grillen.