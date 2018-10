Ab 12. Oktober bei Prime Video Die neue Anthologie-Serie "The Romanoffs" im Faktencheck

Am 19. Oktober folgt "House of Special Purpose" mit "Mad Men"-Star Christina Hendricks und Frankreichs Star Isabelle Huppert ("Elle"). Die Episode "Expectation" vom 26. Oktober spielt in New York City. Unter anderem zu sehen: Amanda Peet ("So was wie Liebe"), John Slattery ("Spotlight") und Michael O'Neill ("Dallas Buyers Club").

Am 2. November übernimmt in "Bright and High Circle" Diane Lane ("Man of Steel") das Sagen. "Panorama" vom 9. November spielt schließlich in Mexico City. Am 16. November droht ein Erbe in "End of the Line" ein Paar zu zerstören. Im großen Finale "The One That Holds Everything" am 23. November kommt der britische Schauspieler Hugh Skinner ("Mamma Mia! Here We Go Again") zum Einsatz.