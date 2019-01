Ab 11. Februar auf Fox "The Walking Dead": So geht es nach dem Midseason-Finale weiter

Als ersten Appetithappen für die zweite Hälfte der Zombie-Serie "The Walking Dead" hat Sender AMC nun verraten, wie es für die Heldentruppe in Abwesenheit von Rick Grimes (Andrew Lincoln) weitergehen wird. Zudem wurde der Name der ersten Folge nach dem schockierenden Midseason-Finale von Staffel neun enthüllt: "Adaptation" wird sie heißen. Achtung, der folgende Abschnitt enthält Spoiler zu besagtem Midseason-Finale.