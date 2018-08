Ab 10. August verfügbar Neue Netflix-Serie "Insatiable" erhitzt die Gemüter

Diese Stars sind dabei

Disney-Sternchen Debby Ryan (25) ist als dicke wie dünne Patty zu sehen. Die 25-Jährige schauspielert, modelt und singt. Durch die Disney-Serie "Zack & Cody an Bord" (2008-2011) wurde sie bekannt, in "Jessie" (2011-2015) spielte sie die Hauptrolle. Ihren Rache-Unterstützer Bob verkörpert Dallas Roberts (48). Der Serien-Schauspieler hatte unter anderem schon Rollen in "The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben", "Good Wife" und "The Walking Dead". Seine Serien-Frau spielt "Charmed"-Star Alyssa Milano (45), die sich für ihre Rolle extra einen amerikanischen Südstaaten-Akzent antrainiert hat, wie sie in einem Interview verraten hat.