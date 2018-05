Garmisch-Partenkirchen – Trümmerfeld auf der A95 Richtung Garmisch-Partenkirchen am Sonntagmorgen. Zwischen Murnau/Kochel und Eschenlohe sind in Fahrtrichtung Garmisch, gegen 7:50 Uhr, mehrere Autos in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Ersten Informationen zufolge war zu geringer Abstand des Verursachers zum Vordermann der Auslöser für die Verkettung auf Höhe des Parkplatzes Mühlweiher.