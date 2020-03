Raser fährt fast Familie um

Erst in Sauerlach endete dann die wilde Verfolgungsjagd. In einem Wohngebiet überfuhr der Flüchtige nach Polizeiangaben fast noch eine Familie mit Kind, die sich im letzten Moment noch in Sicherheit bringen konnte. Am Ende der Straße des Wohngebiets stellte er seine Maschine ab und flüchtete zu Fuß weiter.