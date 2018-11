"A Clockwork Orange" und Co. Legendäre Film-Intros: Jetzt ist Pablo Ferro gestorben

Der kubanische Filmemacher Pablo Ferro ist am Freitag gestorben, wie seine Familie der Twitter-Seite von "Art of the Title" ("Die Kunst des Titels") bestätigte. "Wir sind zutiefst betrübt darüber, dass die Titeldesignlegende Pablo Ferro gestorben ist", heißt es in dem Post. Und weiter: Ferro sei bekannt gewesen "für seine kraftvollen und einflussreichen" Intros in Filme wie "Dr. Strangelove", "Bullitt", "The Thomas Crown Affair" oder "Men In Black" und "A Clockwork Orange".