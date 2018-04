Streiks in Frankfurt, München, Köln und Bremen - 800 Verbindungen gestrichen

Zehntausende Flugreisende mussten am Airport Frankfurt am Boden bleiben. Bereits am Morgen beteiligten sich rund 1.000 Beschäftige, wie eine Verdi-Sprecherin sagte. Der Warnstreik sollte von 5:00 Uhr bis 18:00 Uhr dauern. Insgesamt rechnete der Flughafenbetreiber Fraport in Frankfurt für Dienstag mit insgesamt fast 660 Ausfällen bei Starts und Landungen - ungefähr die Hälfte der regulär geplanten. Allein die Lufthansa strich in Frankfurt und an den ebenfalls bestreikten Airports in München, Köln und Bremen zusammen über 800 Verbindungen. Reisende standen ratlos vor den Anzeigetafeln. Die Fluggesellschaft Lufthansa richtete einen Schalter für Umbuchungen ein.