900 Seiten über die Targaryens George R.R. Martins "Feuer und Blut": Geschichtsunterricht mit Drachen

Stoff für 20 Staffeln

Was einerseits überfordern kann, muss andererseits auch bewundert werden. Martin verleiht der fiktiven Geschichte der Targaryens mit so viel Akribie einen Detailgrad, der sich nur mit J.R.R. Tolkiens "Der Herr der Ringe", mehr aber noch mit seinem dazugehörigen Hintergrundstück "Das Silmarillion" vergleichen lässt. Das ist in der recht sachlich vorgetragenen Erzählweise des neuen Buchs zwar keine leichte Kost, bietet aber ungemein viel Potenzial.